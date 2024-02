Passpartout nelle scuole di Municipio 6

Passpartout è un’associazione fondata da 6 donne under 30 nel 2020 con l’obiettivo di avvicinare bambine e bambini, ragazze e ragazzi al mondo della cultura in modo divertente ed educativo. Il progetto consiste in un passaporto a misura di bambino (cartaceo e digitale) dove i piccoli esploratori della cultura possono collezionare timbri e raccogliere ricordi, pensieri ed annotazioni ogni volta che visitano una realtà culturale. Nel contesto dinamico della città di Milano, il Municipio 6 e Passpartout diventano partner collaborando ad un progetto educativo per ispirare e stimolare i più piccoli alla scoperta dell'arte e della cultura e conoscere meglio il loro territorio. Il Municipio 6 di Milano (che va da Barona a Lorenteggio, passando per Giambellino, Washington e Porta Genova), con la sua ricca storia e diversità culturale, è un palcoscenico ideale per arricchire la vita delle bambine e dei bambini che vivono nella zona e valorizzare le tradizioni, i luoghi e le realtà locali. Insieme, il Municipio 6, Passpartout e l’Istituto scolastico Cardarelli-Massaua, con l’obiettivo di porre le basi per un'educazione culturale e sociale coinvolgente e divertente, hanno deciso di avviare questo progetto pilota dove bambini e bambine sono protagonisti: oltre 100 passaporti sono stati consegnati alle classi terze dell’istituto e tanti piccoli esploratori hanno così iniziato la loro missione alla scoperta del mondo della cultura con gite di classe e attività organizzate con insegnanti, genitori e amici.