"Ormai da tanti anni senza alcuna prevenzione sui bastioni di Porta Venezia. Domenica 7 agosto, poco dopo le 9, si è consumato l'ennesimo atto violento. Una persona è stata ridotta in fin di vita dopo tremendo pestaggio da parte di 6 o più soggetti. Insieme ad altre due persone abbiamo prestato i primi soccorsi e cercato di evitare che la persona a terra non venisse investita dalle auto di passaggio fino all'arrivo di polizia e ambulanza. Nelle vicinanze sono stati rinvenuti legni, cocci di bottiglia, sassi e un cubo in porfido sporchi di sangue. Ho altre foto ma non penso si possano pubblicare". Questo la denuncia di un lettore a MilanoToday (con tanto di foto) sul degrado nell'area attorno a Porta Venezia (non lontano da dove una donna è stata accoltellata da un uomo).