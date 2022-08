Persona scomparsa: appello urgente

"Scomparso da via Giuseppe Monti a Muggiano, Marino Crocetta. Mio padre 82 anni ha perdite di memoria sicuramente è smarrito e confuso. Uscito di casa a Muggiano in zona via Giuseppe Monti il 2 Agosto alle 18 circa. E’ vestito con una polo celeste, bermuda beige e ciabatte tipo crocs blu. Mio padre e’ alto 1,72 cm, corporatura normale, capelli bianchi, baffi, occhiali con montatura sottile in metallo. Ha bisogno di cure mediche continue in quanto e’ cardiopatico e con un defibrillatore impiantato sottocute. Potrebbe essere salito su un bus della linea 63. È solito fare la spesa e prendere il pane, potrebbe essere nelle vicinanze di qualche centro commerciale o panificio. In caso lo vediate chiamate urgentemente il numero 340 5284582 oppure il 112 o 113 a cui abbiamo fatto segnalazione di scomparsa".