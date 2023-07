Personaggio molesto al semaforo di Viale Marche

Ciao! Vi scrivo per segnalare, e in caso motivare chi si trova nella mia stessa situazione, una persona (immagino sia un rom) con handicap che staziona e chiede elemosina tutti i giorni al semaforo di uno degli incroci di Viale Marche (precisamente dove si trova l'Eni Station, fine Viale Lunigiana in direzione Maciachini). Tutti i pomeriggi appunto, al mio ritorno dal lavoro, lo incontro ed è un incubo: manda baci, mi dice qualcosa che non si capisce perché sono barricata in macchina, e più di una volta ha fatto finta di lanciarsi avanti alla macchina spingendosi con le stampelle e facendomi sbandare con il rischio di fare un incidente. Qualcuno potrebbe suggerirmi di cambiare strada, ma mi sembra assurdo dover prolungare il mio percorso e mettermi in altro traffico in quanto, nonostante sia una cittadina onesta e libera, ci sono questi elementi a ostacolare la vita quotidiana dei civili. Provvederò a fare la segnalazione anche alla polizia, ma spero che scrivendovi qualcun' altro possa contribuire a far notare la situazione e in qualche modo a risolverla. Grazie