Marciapiede ostruito e segnali stradali coperti dalle piante

"Segnalo - scrive un lettore - che nel tratto compreso tra la via Pace e piazza Umanitaria non è possibile percorrere il marciapiedi di via Manfredo Fanti a causa dei numerosi rami degli alberi che ostruiscono il passaggio e coprono la segnaletica stradale. la potatura non viene effettuata da diverso tempo, condizione che ha causato la spiacevole situazione di disagio. Va ricordato che il marciapiede viene utilizzato da numerose persone che si recano nei vicini ospedali e taluno di loro anche con difficoltà a deambulare".