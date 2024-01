Piazza soncino Cinisello Balsamo

Gallery



Il progetto, di cui sono stato incaricato nel 2007, asseconda le linee guida individuate dallo studio svolto dal Dipartimento Indaco del Politecnico di Milano. Le foto dello stato di fatto illustrano in modo eloquente la condizione di spazio del tutto privo di identità chiamato piazza, in realtà una lunga striscia di asfalto, invasa dal traffico, delimitata da episodi architettonici di nessun valore, ad esclusione della villa Casati Stampa. La chiesa stessa non ha alcun elemento esterno, capace di rappresentare il ruolo che le compete e si relazione allo spazio urbano attraverso un parcheggio. La realizzazione del progetto è avvenuta in un clima di grande sintonia con l’amministrazione in carica. La foto ritrae la piazza con il nuovo dagrato in un ambiente ordinato, liberato dalla presenza delle auto parcheggiate, costituito da pochi ma eleganti elementi di arredo, illuminato in modo discreto di notte, dotato del numero necessario di nuove piante, senza che la piazza debba trasformarsi in parco. La trama determinata dal ritmo in sequenza dei campi in porfido delimitati dai binderi in marmo bianco, introduce un’immagine di grande potenza, un segno quasi musicale, soprattutto se visto dagli ultimi piani delle case o dalle viste zenitali. Ed è ciò che riesce a trasformare quello spazio informe in una piazza, riconoscibile, identitaria. Negli ultimi anni vengono eliminati i muretti destinati a diventare sedute o supporto di iniziative pubbliche (mercatini, mostre, ecc), in verità già trasformati in delimitatori di posti auto, viene stravolto il disegno del suolo, giustificato dalla rottura di alcune lastre di porfido, che richiedono ovviamente manutenzione a causa del traffico non previsto, infine ritrasformato lo spazio in un parcheggio, che ne occupa entrambi i lati, con la segnaletica dei posti auto che si sovrappone in modo casuale al disegno precedente, ottenuto con l’impiego della pietra. Come spesso accade il cambiamento di amministrazione di una città comporta vedute diverse dei modi d’uso dello spazio pubblico, ci può stare. In questo caso il cambio di visione viene attuato in modo irrispettoso del mestiere di chi ha progettato l’impianto precedente, a cui non se ne sostituisce uno nuovo, ma si agisce in modo selvaggio Prof. arch. Luciano Crespi, già professore ordinario di design, Politecnico di Milano