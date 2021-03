Milano Rubattino, assembramenti in zona arancione prima del "lockdown"

Assembramenti in piazza Vigili del Fuoco a Milano, quartiere Rubattino, sabato 13 marzo, penultima giornata di zona arancione prima di quella rossa. "Mi trovo in questa zona per effettuare un prelievo alla banca posta nella stessa piazza e mi ritrovo in questa specie di isola felice evidentemente priva di preoccupazione data dall’incessante stretta del covid-19", scrive E.D., lettrice di MilanoToday.

"Gente che fa la sua passeggiata nel parcheggio senza mascherina, ragazzi che brindano con spritz e che chiacchierano con la sigaretta tra le dita. Ovviante credo non sia necessario sottolineare la mancanza di distanza di sicurezza". Nel video si notano gruppetti di persone. La lettrice precisa: "Il video non rende neanche minimamente la gravità della situazione e la quantità di persone. Anche io sono giovane e mi piacerebbe poter vivere nuovamente la mia vita; ma purtroppo non è possibile, e mi attengo alle norme per una questione di rispetto nei confronti di chi non solo ha perso un parente caro, non solo per le persone che lavorano costantemente a diretto contatto con questa bestia invisibile, ma anche per tutte quelle persone che dopo questa situazione invivibile hanno cominciato a soffrire di depressione anche per privazioni che evidentemente queste persone hanno deciso di non rispettare".