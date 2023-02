Pizzica in Villa con i Briganti : stage e concerto

18 febbraio 2023 Pizzica in Villa con i Briganti @villa Pallavicini Via Meucci 3 Milano H19/20,30: stage di pizzica H21: cena H21.30: concerto dei Briganti, musiche dal sud Costi: Stage 15 euro Concerto: 10 euro Cena: alla carta Info:3283598609 Www.simmbriganti.it Prenotazioni: X stage: 3283598609/3403782824 X tavolo: 02 256 5752 - info@villapallavicini.org X concerto in piedi non è necessaria la prenotazione