Porta Nuova cade a pezzi

Buongiorno, segnalo il degrado in cui versa Porta Nuova a Milano. Come potete vedere dalle foto scattate questa mattina cadono calcinacci dappertutto e il monumento si sta letteralmente sgretolando. È incredibile considerando lo sviluppo di cui la zona ha goduto negli ultimi anni che il monumento che da il nome al quartiere sia lasciato in queste condizioni. Per la terza volta il bando per l’assegnazione degli spazi è andato a vuoto. Chi può volere la propria sede in un posto in queste condizioni?