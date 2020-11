Positivo al Covid-19 cosa devo fare?

"Buongiorno, da 13 giorni sono positivo al Covid19 ma non ho ricevuto nessun SMS per registrarmi sul portale di aiuto vantato da Gallera, NESSUNO mi ha contattato in altra forma... Ats risponde con un disco e non c'è verso di parlar con altri... Il mio medico della mutua mi risponde a monosillabi via watsup e mi ha detto di chiamare ATS...Cosa faccio? In privato non posso eseguire un tampone in quanto mi vietano di entrare nella struttura da positivo...e ovviamente fuori casa non posso andare...I miei genitori ultraottantenni vivono con me..Sto isolato per quanto ancora? Forse dovrei uscire e contagiare un po' di persone per esser ascoltato?".