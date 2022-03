Proposte di Ritratto - Anna Pluda - Alessandro Di Vicino Gaudio allo Studio Bolzani

Studio Bolzani Galleria Strasburgo 3 Milano tel. 02 76 00 13 35 – fax 02 76 01 42 21 E mail : studiobolzani@libero.it Web site :www.studiobolzani.com Nelle parole di Alberto Pempinelli la prossima mostra del 6 aprile allo Studio Bolzani Lo studio Bolzani con l’ iniziativa “proposte di ritratto” presenta un aliquid novi nel panorama artistico milanese. L’opportunità offerta di conoscere e contattare artisti contemporanei , in un certo senso, aiuta i collezionisti e i neofiti a vincere la timidezza e a decidere di farsi fare un ritratto. Spesso erroneamente si pensa che chi esibisce un ritratto desideri incensarsi e celebrarsi. Invece potrebbe trattarsi solo del desiderio di lasciare un ricordo che duri nel tempo e che rappresenti anche una opera di qualità, diversa da quella infinità di foto in cornice che, secondo la moda corrente, ormai occupano i tavoli e tavolini delle nostre case. Nello stesso tempo, ad di fuori dei normali canali commerciali, si dà nuovamente spazio alla committenza privata che per molti secoli è stata l’origine della maggior parte dei capolavori. Alberto Pempinelli Le proposte di ritratto saranno di Anna Pluda e Alessandro Di Vicino Gaudio. Due interpretazioni e tecniche che si completano. I due artisti in esposizione saranno accompagnati da alcune opere di ritrattisti classici e contemporanei quali Monica Silva, Maurizio Bottoni, Daniele Cima, Angelo Crescimbeni, Mario Donizetti, Andrea Polenghi, Pietro Spica, Aldo Steffanni.