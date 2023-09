a "Punto ACAPO", mostra personale dell’artista Giordano Floreancig a cura di Luca Cantore D’Amore, allestita negli uffici di Azimut, noto gruppo dedicato alla gestione patrimoniale, presso Palazzo Bocconi, in Corso Venezia 48 a Milano, dal 5 al 27 Ottobre 2023. GIORDANO FLOREANCIG “PUNTO ACAPO” a cura di Luca Cantore D’Amore Azimut Group, Palazzo Bocconi, Corso Venezia 48 - Milano A pochi mesi dalla sua prima mostra milanese, Giordano Floreancig torna in città raccontandoci nuovamente, attraverso pennellate decise e feroci, la tragedia dell'esistenza: più di 40 opere inedite in mostra presso Palazzo Bocconi dal 5 al 27 ottobre, apparentemente inquietanti e dal forte impatto emotivo. “Punto ACAPO” è il titolo della mostra curata da Luca Cantore D’Amore, in cui siamo dinanzi ad una infinita serie di tele, di opere, che di giorno in giorno, e finanche di secondo in secondo, cambiano, si muovono, si attorcigliano, si avviluppano in loro stesse: come incastrate in una gabbia di sentimento e di isteria (la tela e la cornice, la mostra e l’allestimento) che a mala pena riescono a contenere ciò che accade e in cui, per questo, esse, si dimenano, si sbracciano, urlano, scomposte, disperate e perennemente irrisolte tutti i giorni, a tutte le ore e, talvolta, anche nello stesso momento durante il frangente di un’unica visione. Apertura mostra: dal 6 al 27 Ottobre, lun-gio 09.00 /18.00 ven 09.00/17.00