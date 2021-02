I giardini antistanti via Arquà, nota zona di spaccio e prostituzione, sono stai ormai chiusi da una bella cancellata, ma i fruitori storici si sono spostati in piazza durante, li vicino. Le prostitute inoltre sono costrette a passeggiare anche in pieno giorno....Tutto questo nel nuovo quartiere di Nolo dove i prezzi delle case sono proporzionali al degrado.