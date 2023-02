“Reduci del Corona” di Matteo Placucci: presentazione del libro e mostra

Sabato 11 marzo 2023, alle ore 17:00, Istituto Italiano di Fotografia ospita la presentazione del progetto fotografico Reduci del Corona promosso dall’Organizzazione Umanitaria NADUK e realizzato dal fotoreporter Matteo Placucci con il supporto di Loredana De Pace, giornalista e curatrice, intende documentare, attraverso la fotografia e la narrativa, la sfera emotiva, professionale e personale degli operatori sanitari coinvolti in uno dei momenti più difficili della storia dell’umanità, la pandemia di COVID-19. L’evento, realizzato con il sostegno di Technogenetics, Naduk Luxury Events, Northwall, Markas e Servizi Italia, si svolgerà presso Istituto Italiano di Fotografia (via Enrico Caviglia 3, Milano) e sarà l’occasione per il lancio del libro Reduci del Corona, pubblicato da Corsiero Editore, e per l’inaugurazione dell’esposizione fotografica. Il progetto fotografico ha destato grande interesse ed è oggi oggetto di numerosi concorsi internazionali quali: World Press Photo, Cortona On The Move, Fotografia Europea, Getty Images Grant, Pictures Of the Year, Sony World Photography Award. Sabato 11 marzo 2023, ore 17:00-19:00 Istituto Italiano di Fotografia (via Enrico Caviglia 3, Milano) Ingresso libero.