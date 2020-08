Regole solo per i soliti...

Tornando dal Salento con la famiglia, ci fermiamo in Romagna per rompere il viaggio. Albergo con tutte le disposizioni di legge, ristorante pure, dopo cena passeggiata sul lungomare con richiesta dal bambino di giro sul trenino. Li sono rimasto senza parole, distanziamento meno che zero, mascherine un optional, non un minimo di santificazione al cambio del utenza. E poi ci si lamenta dei focolai? Dove sono gli organi preposti al controllo di situazioni così visibili a tutti. È proprio vero che le regole e le sanzioni non sono per tutti.