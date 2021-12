Rimostranza

Dopo il Vs articolo sull'operazione di pulizia che Amsa e Polizia Locale ha attuato giovedì sera 16 dicembre 2021 nel tunnel Ferranti Aporti nei confronti dei senza dimora e con relativo "invito" al Vs giornalista di non pubblicare le immagini, ho scritto la seguente lettera al sindaco: Egr. Sig. Sindaco buongiorno, ho letto con disappunto che la Sua amministrazione, in data giovedì 16 dicembre 2021, ha operato un intervento di "puizia" nel tunnel di Via Ferrante Aporti, buttando i giacigli delle persone senza dimora che li stazionavano e cercavano di ripararsi dal freddo. So gia che sosterrete che avete "invitato" queste PERSONE" a recarsi nei mezzanini della metropolitana, ma se Lei ha un briciolo di coscienza, converrà con me che il metodo adottato non è degno di una società civile ( oltretutto a supporto che il metodo utilizzato aveva qualche cosa di non corretto vi sono le minacce della polizia locale al giornalista presente al fine di indurlo a non pubblicare le immagini.) Egr. Sig. Sindaco, dietro ad ognuna di quelle coperte sporche, di quei cartoni logori e materassi sudici, c'è un ESSERE UMANO" con una situazione precaria, difficile cha ha comunque una sua dignità propria di qualunque uomo, c'è un uomo che ha bisogno di aiuto e non di essere allontanato e nascosto come si fa con le cose vecchie. Non è così che si risolve questo problema. Le cose che gli avete buttato via erano tutto quello che avevano. Esprimo pertanto TUTTO IL MIO SCHIFO E LA MIA DELUSIONE nei confronti di questa indegna e aberrante operazione attuata dalla Sua amministrazione. Non mi riconosco cittadino di una Milano che opera in questa maniera nei confronti delle persone più deboli e bisognose. E mi sorprendo ancora di più di come il Comune possa da una parte utilizzare i miei soldi dati con le tasse per alimentare e sostenere un centro aiuti come quello del "Centro Aiuto Sammartini" e dall'altra cercare di eliminare il problema con azioni violente e umilianti e irrispettose come quella di giovedì sera. Mi piacerebbe avere un confronto diretto e spereri in una forma di scuse pubbliche a queste persone, ma questo non avverrà mai poichè sono persone che probabilmente neanche votano e quindi per Voi inutili.