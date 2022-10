Scale mobili Porta Venezia

"Buongiorno, Voglio segnalare il problema di molti passanti nella stazione di Porta Venezia - Metro, è da mesi che non riparano le scale mobili, creando diversi disaggi alle persone. Oggi per esempio ho visto una signora con evidenti problemi di ambulazione che saliva le scale verso la M1 e ho notato la difficoltà che doveva fare per compiere tale impresa. E purtroppo non ci sono ascensori per i disabili che collegano il passante di porta Venezia alla Metro".