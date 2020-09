Scuola Arcadia primaria: "Rinvio ripartenza classi"

"Buongiorno, come ogni altro genitore saltimbanco tra lavoro e lezioni Dad ed esasperato dai disservizi vari, vorrei segnalare che oggi 10 Settembre 2020, in attesa della ripartenza scolastica di lunedi 14 settembre 2020, veniamo informati a mezzo della comunicazione allegata e firmata dal dirigente scolastico, (a 4gg dalla data di inizio prevista), che la ripartenza verrà posticipata di una settimana. La motivazione non ha nulla a che fare con difficoltà organizzative sulle procedure covid, distanziamento etc.. La scuola ripartirà il 21 settembre semplicemente perché in 9 mesi non sono stati in grado di completare la ristrutturazione dei bagni. Per conoscenza, i lavori sono iniziati a fine 2019, anche volendo contemplare il fermo del lockdown, non si comprende come chi preposto alla responsabilitàdell' attivita' scolastica, non si sia premurato di monitorare e sollecitare il ripristino dei servizi igienici, entro i termini di inizio del calendario scolastico, In 12mesi hanno ripristinato il ponte Morandi, non credo che I servizi igienici di una scuola possano essere un impresa più complessa".