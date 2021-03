Scuola cade a pezzi ma chiusa solo grazie alla zona rossa

La scuola elementare di via Vincenzo Russo compie cento anni ma il Comune si dimentica della storia, dei bambini. Mentre sono in costruzione scuole che rimarranno semi vuote nei nuovi quartieri di Milano le vecchie scuole di periferia cadono a pezzi. Il comune dovrebbe occuparsi di restaurarle proprio perché rappresentano baluardi di civiltà nelle periferie degradate come via Padova. Pensare che in questo comprensorio insegnava il neo assessore alla edilizia scolastica forse teme un conflitto di interesse?