Degrado nel cortile della scuola, la replica dei vertici: "Cantiere aperto da dieci anni, ma affrontiamo le criticità"

Botta e risposta tra una mamma e la dirigente scolastica dell'Ics Franceschi di Milano sulla situazione del cortile della scuola di via Muzio 5-9, condiviso tra la materna e la primaria, dopo la segnalazione del degrado. La donna aveva segnalato il cantiere "eterno" del cortile della materna, sottolineando che nel "patto di corresponsabilità" post-covid, firmato dai genitori, si prevede quanta più attività all'aperto possibile. La donna specificava che, a causa dei lavori non finiti nel cortile della materna, i bimbi quando possibile condividono quello della primaria, che però a sua volta è "in uno stato di degrado imbarazzante" pur essendo stato interessato da lavori solo un anno fa.

A stretto giro arriva la replica della dirigente scolastica Simona Chiacchiari. "Il cortile di via Muzio 9, della scuola d'infanzia, è interessato da lavori di manutenzione straordinaria coordinati dalla direzione tecnica del Comune di Milano. Lavori che interessano l'intero stabile da circa un decennio, ancora in corso a causa di contenziosi e aree sottoposte a sequestro giudiziario", spiega la dirigente.

"Nell'anno scolastico 2019/20 - continua - c'è stato un confronto con il Comune e la procura affinché si accelerasse la chiusura del cantiere. Dialogo tuttora aperto, con gli ultimi sopralluoghi a luglio, per risolvere le criticità". La dirigente agginge che, in accordo con Palazzo Marino, le aree verdi sono state potate e disinfettate, e durante l'estate sono stati smaltiti gli arredi e le macerie sulle aree comuni.