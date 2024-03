Via Marco Antonio Bragadino · Tortona

Tutti ci dicono che il futuro delle grandi città è lo "sharing" (bici, moto, monopattini e macchine). Se però siamo destinati a vedere situazioni di abbandono di veicoli in mezzo alla strada (perché quello in foto non è un parcheggio), siamo proprio messi male.