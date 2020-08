Semafori, viabilità e sicurezza

Buongiorno la foto che ho allegato riguarda l incrocio tra via Padova e Via Adriano. Si tratta di un incrocio molto trafficato ( soprattutto in orari di punta). Da tempo cerco di segnalare che il sistema semafori dovrebbe essere rivisto, con l obbiettivo di agevolare il traffico di auto e camion. In particolare sarebbe utile sostituire i normali semafori presenti con semafori direzionali obbligatori ( cioè semafori con frecce)......basterebbe fare uno studio e un audit tecnico per rendersene conto ........(non so davvero a chi rivolgermi)..............aggiungo che nello stesso incrocio è stato inaugurato l itinerario ciclopedonale (abbracciaMI) a ridosso della martesana, quindi la soluzione proposta andrebbe nella direzione di una maggiore sicurezza per i pedoni e minore inquinamento acustico Martesana..............bho spero qualcuno mi ascolti grazie