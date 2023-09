Serata fuori controllo EX MACELLO

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ennesima serata fuori controllo al'Ex Macello di viale Molise che ha impedito a tutti i residenti della zona di dormire fino all'una di notte. La serata ha superato ogni limite... i vetri tremavano da quanto la musica era forte luci sparate come se fossimo in piena stagione ad Ibiza.... ma dove stiamo andando???? Ci rendiamo conto che per vivere a Milano bisogna ANDARE A LAVORARE LA MATTINA!!! ma stiamo scherzando??? cosa è la fiera dei nulla facenti che per divertirsi devono rompere le palle a chi va a lavorare o ha una famiglia da mantenere??? ma la vera domanda è perché il sindaco autorizza serate di questo livello????? dov'è il rispetto? dov'è il senso di comunità?