Sfalcio erba a Milano

A Milano si cerca di coprire la carenza di fondi ormai in qualsiasi modo. Leggo che non si falcia più l'erba dei giardini per motivi ecologici, cioè per tutelare la biodiversità; in compenso in regione si risponde pensando ai problemi che ne deriveranno per i cani. Ma degli allergopatici, quelli che soffrono di allergia, non si interessa più nessuno? L'erba alta porta a fioriture, con conseguente aumento dei pollini; ricordo che fino a pochi anni fa c'erano circolari e ordinanze strette con obblighi di sfalcio per ridurre la diffusione dell'ambrosia, tanto pericolosa per chi è allergico. Ora tutto è finito, e gli allergici possono star male in pace; oggi i problemi sono altri, non la salute pubblica, ma soprattutto quella di chi è malato.