Signora 89 anni partecipa ad azione di polizia facendo arrestare il truffatore

Oggi martedì 14 giugno alle ore 7:50 circa la signora AG di 89 anni abitante a Milano zona Corvetto- piazzale Gabrio Rosa ha ricevuto una telefonata sul telefono fisso da parte di uno sconosciuto che le chiedeva " lei è la signora AG risposta sì. Lei ha un figlio che si chiama GB risposta sì. suo figlio lo abbiamo rapito lo abbiamo noi se lo vuole rivedere prepari €300 passera da lei uno di noi a cui dare i soldi e noi lasceremo Libero suo figlio che in macchina con noi, la chiameremo tra un po'. La signora AG, già addestrata tempo dietro dalla Polizia di Stato all'uso del telefono fisso per evitare per interferenze telefoniche da parte dei truffatori, come altre volte in passato ha subito allertato comando di carabinieri che hanno trasferito per competenza la chiamata alla Polizia di Stato di zona ai quali ha spiegato l'accaduto. Ricevuto la chiamata del truffatore come d'accordo ha ricontattato la Polizia di Stato che le ha chiesto se voleva collaborare all'arresto del malfattore, la signora come al solito ha dato la sua disponibilità e si è accordata sulle modalità operative da intraprendere. Dopo alcune domande delle forze dell'ordine per capire la tipologia di alloggio della signora esempio a che piano fosse l'abitazione, Quante porte, Quante finestre, la signora ha provveduto a chiudere le finestre e le tapparelle sui due lati dell'abitazione lasciandone solamente una leggermente sollevata è confinante con la porta d'accesso alla Scala del palazzo, ha chiuso la porta di casa come doppia serratura, ha preparato una busta da lettere nella quale ha inserito dei fogli di carta Bianchi per simulare lo spessore dei €300 richiesti dei truffatori ed ha atteso l'arrivo del malfattore dopo aver verificato che in fondo al vialetto del palazzo ci fosse la presenza, come da accordi, dei due poliziotti in borghese Pronti ad intervenire. Entro la mezz'ora, Come comunicato in precedenza telefonicamente, un truffatore (per la cronaca una persona giovane di corporatura robusta con cappello nero giubbino nero e mascherina bianca) si è presentata al citofono della porta d'ingresso, la signora dalla finestra ha risposto alla domanda" mi fa entrare in casa" rispondendo"Assolutamente no in casa mia non entra nessuno" aggiungendo" è lei che mi ha telefonato io le do quanto mi ha richiesto però poi portate qui subito mio figlio". La signora, all'idea che il malfattore potesse guardare subito nella busta vedendo che non c'erano i soldi ha preventivamente provveduto a chiudere la stessa incollandola accuratamente per poter dare un po' più di tempo ai due poliziotti di poter intervenire. Il truffatore ha preso la busta, tastando ha sentito che non era vuota, se n'è andato ma dopo pochi metri è stato fermato dagli agenti in borghese presenti sul posto e prontamente ammanettato. I due poliziotti hanno fatto i complimenti alla signora per la sua presenza e lucidità nonostante l'età, spiegando che questi tipi di arresti sono difficilissimi in quanto quasi mai riuscivano a prenderli in flagranza di reato poiché questo tipo di reato veniva sempre effettuato i danni di persone sole ed anziana che nell'immediatezza del fatto non avevano la prontezza di reagire in maniera consona. Ringraziandola ancora per il suo operato in quanto per loro questa arresto è stato molto importante anche per la loro Futura carriera se ne sono andati dopo aver verificato la presenza di uno ho più complici in strada. si precisa che la signora AG in passato a già contribuito a fare effettuare altri fermi o arresti in casi analoghi per esempio persone che si presentano condivisa della Croce Rossa per fare i tamponi ho i vaccini anti covid a domicilio persone che ti devono consegnare un pacco a nome di una parente di cui sanno tutti gli estremi in cambio di denaro, persone che si presentano come incaricati dell'Agenzia delle Entrate per verificare la regolarità dei soldi custoditi in casa ed inventariare i vari gioielli e Preziosi di proprietà delle vittime, eccetera eccetera. Tutto questo sempre con lo scopo principale di poter entrare in casa e poi effettuare truffe o furti. C'è chi ironicamente chiede alla signora AG se le viene chiesto di collaborare come la Signora in Giallo delle serie televisive.