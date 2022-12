Sold out ingressi palazzo pwc w Botticelli

Sono pienamente d'accordo con quanto scritto in precedenza da una lettrice, che ha definito il sold out delle prenotazioni per Botticelli come una presa in giro. Alle 12,01 del giorno 29 novembre stavo cercando di prenotare due biglietti, ma non è stato possibile perché prima delle 12.01 si diceva che sarebbero stati messi in vendita alle 12.00 del 29 novembre e poi alle 12.01 già non erano più disponibili. Come è possibile una situazione di questo genere? Sarebbe stato meglio far pagare i biglietti, anche a caro prezzo, oppure non pubblicizzare l'iniziativa piuttosto che adottare una tecnica che non ha permesso ai più di partecipare all'evento. Non in vendita anche i biglietti ridotti e i posti per disabili. e comunque se ci saranno nuove possibilità, secondo me, non saranno mai come quelle offerte i giorni 7 e 8 dicembre 2022 Una lettrice, disabile, arrabbiata e delusa