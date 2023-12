Spacciatori al Kfc in Centrale

attenzione la sera principalmente dopo le 20:30 al kfc in stazione centrale a milano. sono stato vittima di un tentativo di spaccio con tentato furto e parziale aggressione questa sera 20:50 in stazione a Milano C.Le Lo spacciatore ha iniziato fissandomi ripetutamente nei 5 minuti antecedenti, si è poi apprestato ad avvicinarsi a me e il mio ragazzo per volerci vedere della cocaina che ovviamente abbiamo rifiutato chiedendo ripetutamente di andare via. girandosi ha preso il portafoglio del mio ragazzo, io essendomene accorto gli ho urlato e ha iniziato a correre quando per fortuna le porte scorrevoli lo hanno rallentato e sono riuscito a bloccarlo ed il mio ragazzo a riprendersi il portafoglio. quando ho tentato di chiamare la polizia si è subito agitato, mi ha buttato a terra ed è scappato. sono eventi vergognosi in qualsiasi città d’Italia. Chiunque siate, qualunque età abbiate fate molta, moltissima attenzione! soprattutto se siete ragazzi/adolescenti che mangiano con zaini e/o valigie prime di prendere un treno. la polizia è arrivata subito dopo solo che oramai era già scappato da solo qualche minuto… io sto bene e il mio ragazzo pure, sono eventi pesanti non facili da digerire sul momento! PRESTATE ATTENZIONE!