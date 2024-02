L’azienda sanitaria è obbligata per legge a prenotare visite ed esami in base alla prescrizione del medico, che valuta l’urgenza della prenotazione. Tuttavia, spesso si verificano violazioni di legge: gli appuntamenti vengono fissati settimane o mesi dopo i tempi prescritti, o addirittura si comunica che l’agenda di prenotazione è chiusa. Per far rispettare i diritti dei cittadini e garantire accesso tempestivo alle cure, apriamo uno Sportello Salute. Da marzo, ogni martedì dalle ore 10 alle ore 12, saremo disponibili presso: Indirizzo: Via Fatebenefratelli, 9 Cernusco sul Naviglio Contatto: Email: coord.salutemartesana.cernusco@gmail.com