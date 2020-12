Studenti riuniti a Milano

"Oggi alcuni degli studenti di varie scuole guidati dalla rete student* Milano si sono riuniti al Palazzo della Regione per protestare contro la didattica a distanza, ma soprattutto contro il presidente fontana e i suoi subdoli metodi per tentare di accaparrarsi il consenso studentesco. Dopo il primo tentativo di entrata nel quale le guardie giurate dell'edificio sono intervenute per bloccare l'azione, gli studenti hanno deciso di posizionarsi alle porte dell'edificio e continuare la protesta. Le rivendicazioni sono chiare: "no alla didattica a distanza, lascia moltissimi studenti e moltissime studentesse indietro col programma scolastico".