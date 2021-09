Studi aperti a Corneliano Bertario

Gallery







Prendete carta e penna 🖊 per segnare in agenda la data del 19 settembre! È la prossima domenica e se non avete altri impegni noi vi aspettiamo a Corneliano Bertario dalle 10 alle 20 per #studiaperticornelianobertario Corneliano Bertario è una piccola frazione del comune di Truccazzano alle porte di Milano. È una zona agricola, con boschi secolari vicino al fiume Adda. Noi abitiamo la parte del borgo Borromeo. C’è chi coltiva lavanda, chi cura le api, chi dipinge, chi suona e canta, chi crea oggetti di design, chi cuce e ricama, chi lavora a maglia, chi coltiva, chi fotografa, chi scrive, chi cura mostre d’arte, chi cucina e c’è #arturoilcanedelfutur

La prossima domenica 19 settembre apriamo le porte delle nostre case a chi di voi verrà. Sulla pagina di Facebook Studi Aperti Corneliano Bertario tutti i dettagli del programma della giornata. N.B. Per gli amanti di aperitivi musicali il 18 settembre da @trattoria_moderna dalle 18 alle 20 suoneranno @noiseunderdreaming e Evermore Prenotate!!!