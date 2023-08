Mi viene da chiedere come mai nessuno ha sollevato il dubbio che il suicidio possa essere stato causato dalla paura di dover affrontare una nuova epopea giudiziaria, vista la partecipazione e la carica ricoperta in Visibilia. L’angoscia, la paura ed il terrore di entrare in un nuovo tritacarne giudiziario potrebbe essere una causa assolutamente plausibile.