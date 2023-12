Taglio piante illegale

Gallery



Segnalo che presso via Cogne (civico 4 e 5) il Comune di Milano sta facendo tagliare piante (senza foglie a causa della stagione) e alcune di dimensione notevole senza un senso: non le stanno potando ma le stanno tagliando alla base. La potatura è comprensibile, per regolare le dimensioni poiché scorre una strada, ma il taglio alla base non è accettabile. Per caso il Comune ha bisogno di far legna? Oppure non è al corrente di questi tagli? In generale a Milano al posto che far manutenzione al verde si preferisce sostituirlo. Vorrei solo dire che se le piante vengono sostituite per metterne di nuove, non si è capito niente circa l'importanza delle piante più grandi sia in un contesto cittadino sia a livello ecologico e di sequestro della CO2 (specialmente in una zona come quella interessata dove scorrono molte strade).