Via Alfonso Capecelatro, 87 · San Siro

Esattamente nell' aiuola davanti al numero 87 di via Capecelatro è presente una enorme buca tana di topi che infestano i cortili dei condomini adiacenti. In passato era già stata"coperta" con terriccio ...ma evidentemente non era la soluzione esatta. Penso occorra una efficace e definitiva bonifica