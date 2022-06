Tentati Furti in appartamenti ed auto in pieno giorno

"Siamo in via Pietro boifava 29. Due ragazze in stato avanzato di gravidanza, sono entrate nel palazzo al primo piano con un cacciavite, dichiarando di andare a trovare un loro conoscente. Questo peró ha messo in allarme un poliziotto che ha un parente disabile nello stabile, che a fine servizio , si stava recando a controllare se era tutto ok. Non è la prima volta che salgono persone sconosciute, ci sono stati reclami e reclami verso l'Aler , oltre a fare notare il grave degrado e pericolosità della struttura . Sono arrivate così due pattuglie di Polizia".