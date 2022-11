Si cercano testimoni di un incidente tra una moto Yamaha e una Panda

Gallery



"Sabato 26 novembre, intorno alle 22.20, è avvenuto un incidente un via Filippetti angolo Vajna (semaforo pedonale), in zona Porta Romana a Milano. Se qualcuno ha fotografato qualcosa o filmato avrei bisogno di dati per sostenere la tesi che la macchina ha tagliato la strada alla moto. Mio figlio è stato ricoverato al Policlinico. Grazie a chi potrà aiutarmi". È l'appello che una mamma ha scritto a MilanoToday.