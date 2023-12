The game of possession, presentazione del libro di Annalisa Mirizzi

Lunedì 8 gennaio alle 17, la biblioteca Ariostea ospita la presentazione del primo volume della saga 'The game of possession', di Annalisa Mirizzi. Dialogano con l’autrice Elisabetta Friggi e Rossella Marino, dell'agenzia G. A. Z book di Milano. Un evento disponibile sia fisicamente che in diretta streaming. In via delle scienze, 17 a Ferrara I giochi mortali sono tanti, ma quanti sono i modi per uscirne? Cosa può succedere se due ragazzi con un passato difficile si ritrovano nello stesso gioco perverso? E se si innamorano? Bugie, segreti, vendette e pericolo circondano la storia di Ivan e Ludovica. Forse, era meglio non incontrarsi, ma ora è troppo tardi, il gioco del possesso è iniziato in questo dark romance ricco di suspense e colpi di scena, che sfiora e corteggia il thriller e il romanzo d’azione, pur lasciando ampio spazio a vette di romanticismo e a una sottesa o esplicita tensione erotica. Annalisa Mirizzi, classe 2002, nasce e vive in provincia di Ferrara. Forse, per le debilitanti esperienze subite in adolescenza di bullismo e cyber-bullismo, inizia a scrivere creando un nuovo mondo, nella fantasia, dove la sua carica emotiva può esplodere in un altro universo, oltre la realtà. A sedici anni, scrive su Wattpad dando sfogo al primo embrionale episodio della saga omonima. Il successo è immediato nella piattaforma digitale, dove trova fan e seguaci che la gratificano e la esortano e a continuare. Oggi, al suo esordio, Mirizzi realizza un sogno durato anni e la saga di 'The game of possession' avrà lunga vita nei futuri sequel.