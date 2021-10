The Love Affair 2021 - Torna l'evento di tendenza del settore wedding

Finalmente torna il tanto atteso The Love Affair, l’evento dedicato al wedding che detta le tendenze di questo mondo magico, ospitato nella cornice dello spazio industriale di Superstudio Più nel noto district di via Tortona. Dopo gli ultimi due anni, una pandemia che ha bloccato baci e abbracci, relazioni in presenza e meeting tra gruppi di persone, abbiamo veramente bisogno di leggerezza, di libertà, di rivivere momenti di grande Bellezza. Come sempre The Love Affair vuole offrire un’esperienza unica, positiva, interessante per le nuove coppie che stanno organizzando il loro matrimonio per 2022 e 2023 (si viaggia ormai con largo anticipo visti i recenti trascorsi!) per gli addetti ai lavori e per chi semplicemente vuole rifarsi gli occhi. Il tema di quest’anno, Love is a Rollercoaster è energia piena, una carica pazzesca di color block, toni vibranti e contrastanti, iridescenti che dalle moodboard si trasformeranno in allestimenti incredibili negli spazi dell’evento. Gli espositori, frutto di una selezione e di uno scouting accurato da parte dell’organizzazione, ricopriranno tutte le categorie del mondo wedding e nello specifico li trovate qui elencati: ACCESSORI/GIOIELLI My Golden Age Serà Fine Silk ABITI SPOSA L’Atelier di Carla Giuliani Couture ABITI SPOSO Linneo Paolo Pessina Wedding Sanvenero BEAUTY Il Modo di Lia CALZATURE Anniel Leise Shoes FOOD/BEVERAGE 8e20 Area Kitchen Eleven FLOWER DESIGN Botanica Doretta Scutti Flower Designer Il Profumo dei Fiori La Fiorellaia Le ragazze di Flò Oggetthi FOTO/VIDEO Carlo Zanetti Filmaker Dandelion Filblanc Francesca Sandoli Gilberti Ricca JV Group Photography Love is Real Martina Ruffini Migliorare con l’Età Nicole Layman Nicoletta Subitoni Vintage Photobus We Wedding Photography Wedding Movie GIFT Amapola Fili di Poesia Olivia Fragrances LOCATION Apollo Milano Ca’ del Facco Cascina Farisengo La Spagnuola Gavotti RENTALS Tableset Luxury Rentals STATIONERY Beautiful Letters Cut and Paste Flo Event Designer Lemon Love Mogu Wedding Wildpaper VIAGGI Cartorange WEDDING PLANNER Domo Adami Events Le Jour du Oui Organizzando Si ti voglio Un weekend intenso, che dà la possibilità di incontrare finalmente di persona tanti fornitori e professionisti, chiacchierare con loro in un clima piacevole e anche rivedersi dopo tanto tempo. Da segnare in agenda e da non perdere! TICKETS AVAILABLE HERE  https://www.eventbrite.it/e/biglietti-the-love-affair GREEN PASS obbligatorio all’ingresso Per info: info@theloveaffair.it www.theloveaffair.it IG - @theloveaffairmi