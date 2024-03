The Wave, il nuovo edificio a forma d'onda a Milano

Ancora cemento in City Life! Sarà anche un palazzo innovativo, green etc etc ma sempre di cemento è. In quell'area sorgevano campi da tennis e da padel circondati da alberi, per far posto a questo "mostro" è stato cancellato tutto. Personalmente sono stufo di vedere davanti a casa giganti di cemento senza alcuno spazio verde che è stato destinato tutto alla parte opposta alla mia di City Life, viale Berengario per capirci. Torno anche sulla schifezza di viale Boezio (sede tranviaria e controviale) che nessuno si degna di sistemare e che cozza pesantemente con l'ordine quasi svizzero di City Life stessa.