ti.tocca: contro la violenza di genere

ti.tocca, il progetto di sei studentesse dell'Accademia di Belle Arti ACME di Milano per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne, sarà in mostra fino al 14 giugno 2024 presso CityLife Shopping District. Il lavoro nato nell'ambito del Corso di Metodologia progettuale della comunicazione visiva (comunicazione visiva e visual content marketing) tenuto da Sandro Iovine, giornalista e direttore di FPschool scuola di fotografia, si sviluppa su Instagram e prevede la pubblicazione di illustrazioni, animazioni e testi sulla tematica della violenza contro le donne. Chiara Armiraglio, Alice Damian, Gaia De Rosa, Giorgia Robecchi, Letizia Salvadego e Sara Stucchi, le sei studentesse che hanno dato vita al progetto, espongono il loro lavoro in occasione del decimo anniversario di Scarpetta Rossa APS. Il progetto è working progress può essere seguito all'indirizzo https://www.instagram.com/ti.tocca.