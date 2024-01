Tir su Piste Ciclabili

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quotidianamente in Via Novate 127, all'ingresso carraio della Società PPG, la mattina dalle 6:45 circa, diversi camion e autocisterne sostano sulla ciclabile in attesa di entrare dal Passo Carraio. Ho contattato più volte la società senza alcuna risposta, ho segnalato all'assessore alla Sicurezza e quello alla Mobilità del Comune di Milano, senza che le cose siano cambiate. Segnalo quotidianamente alla Polizia da Ottobre 23 questa situazione, spero che la pubblicazione di questo video solleciti un intervento. All'incrocio di Via Novate c'è già stato un incidente mortale con un ciclista travolto da un camion pochi mesi fa....