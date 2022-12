TOYS - Giocare è un'arte

TOYS è il titolo della mostra che verrà inaugurata presso gli spazi dell’Associazione Culturale Bianca Pilat il 15 dicembre 2022. La mostra, come ricordato dalla curatrice, Maria Mancini, intende stimolare una riflessione sull’arte ludica e sul giocattolo. Il giocattolo, icona dell’infanzia, per la sua distribuzione di massa diventa per molti artisti metafora per raccontarsi da adulti in una nuova leggerezza. Il giocattolo con le sue forme e colori accattivanti e il gioco con i suoi procedimenti e svolgimenti diventano soggetti e oggetti di opere d’arte basate sulla reinvenzione, reinterpretazione e citazione. Toys è un percorso espositivo eterogeneo con elementi da contemplare, da toccare, da scoprire, combinabili tra loro con cui interagire in maniera libera e intuitiva svincolati da qualunque classificazione di categoria artistica. Ad accompagnare la mostra un catalogo a tiratura limitata con il contributo critico di Gabriele Perretta. Artisti: ALESSIO BARCHITTA - VITTORE BARONI - VITO BUCCIARELLI - PAOLA BARTOLACCI - CORRADO BONOMI - BRUNO CECCOBELLI - AURO&CELSO CECCOBELLI - GIANNI CELLA - CHOI KEUM HWA - RICCARDO DALISI - GABRIELE DE VECCHI - EAMES - PIETRO FINELLI - ALE GUZZETTI - MARCO LODOLA - SUSY MANZO - KAZUMASA MIZOKAMI- DANIEL MILHAUD - MARCO MOSCHINO - BRUNO MUNARI - SERGIO NANNICOLA - UGO NESPOLO - DANIELA NOVELLO - MAXIMO PELLEGRINETTI - TANO PISANO - GIANNI EMILIO SIMONETTI - GIULIANA STORINO - ALDO SPOLDI Associazione Culturale Bianca Pilat Via U.Ollearo 3 - 20155 Milano info@biancapilat.it lun. - ven. su appuntamento