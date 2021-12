Treno Milano-Lecce pienissimo, con alcune carrozze chiuse, e senza possibilità di avere distanziamento

Treno pienissimo da Milano verso Lecce (Treno Eurostar 9805 TO-LE), con carrozze chiuse e senza la possibilità di distanziamento. A scrivere a MilanoToday "in diretta" è una passeggera del treno, la sua denuncia: "Buongiorno, domenica 26 dicembre abbiamo preso il treno da Milano-Rogoredo ore 10.43 (partito da Torino) per Lecce. La situazione è la seguente: carrozze dalla 1 alla 5 chiuse. Tutta la gente stipata senza alcun distanziamento. Persone che vanno avanti e indietro per il treno perché sempre cambiate di posto. Tutto questo alla faccia del covid. Ribadisco: non c'è distanziamento, tutti i posti occupati l'uno vicino all'altro attaccati. Per una situazione, con un indice RT come quello di oggi in Italia, qui in treno verranno fuori tanti positivi, è scontato. Fate girare per favore questa schifezza. Noi viaggiamo con due bambini e ce ne sono tanti. Ore 12.21 siamo a Bologna, le persone continuano a salire e non so dove si sederanno. Grazie Silvia".