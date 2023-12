Truffa da parte di un negozio della zona

Volevo segnalare una truffa in atto da parte di un negozio locale di Paderno Dugnano. Negozio di articoli ludici e giochi di società, il quale sfruttando la poca disponibilità di un nuovo prodotto Disney: Lorcana, promette preordini a prezzi vantaggiosi. Dopo aver provveduto immediatamente a prelevare i soldi dovuti del preordine ogni contatto con il negozio sembra impossibile, telefono che squilla a vuoto, email mai risposte, profili social mondati da quasi tutti i commenti al riguardo dove le persone che segnalano problemi vengono direttamente bloccate. Recentemente hanno anche tolto il negozio dalla posizione su google maps, tentando di cancellare le tante recensioni negative che ormai avevano ricevuto, che ormai si possono trovare solo su trustpilot. Hanno anche eliminato molti dei contatti e profili social, come linkedin e affini. siamo in tanti e ci stiamo organizzando, molti hanno già sporto denuncia ma le cose potrebbero andare a rilento, voglio che la notizia abbia risalto per forzare la mano nei rimborsi o nel dare ciò che la gente ha pagato per avere. lascio il link di trustpilot per riferimento https://it.trustpilot.com/review/secretbase.eu