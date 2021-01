Truffa finto incidente bici-auto

Desidero segnalare questo spiacevole evento per mettere in guardia tutti gli automobilisti. In pieno giorno, zona Regione Lombardia, un ciclista si schianta contro l'auto per simulare un incidente. Cade a terra e, anche grazie all'aiuto di due complici, sostiene di essere stato investito e che nella caduta gli si frantuma lo schermo del cellulare. A questo punto chiede di chiudere la questione bonariamente invitando a sborsare denaro e offrendosi anche ad accompagnare a prelevare al bancomat vicino. Si tratta di una truffa, stesso schema della truffa dello specchietto. In questo preciso episodio il truffatore è un ragazzo moro, con barba, accento meridionale. Fate attenzione, se dovesse capitarvi non uscite dall'auto e chiamate immediatamente le Forze dell'Ordine.