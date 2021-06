Un bel tacer non fu mai scritto

... io penso che più che Milano, il problema ce l'abbia questo signore qui, Gianpaolo Mannu, che col suo articolo accusa Milano di razzismo "strisciante e malcelato", che con le sue parolette di "milanese ormai 41enne" (cioè con la bocca ancora sporca di latte) scrive "risuonano echi di frasi razziste dei generi più vari: prima i “terroni” e i napoletani “terremotati”, poi i marocchini “mao mao” e i polacchi “lavavetri”, e infine gli albanesi “delinquenti”, gli “zingari” e i rumeni “che rubano”, i cinesi “truffatori”, gli arabi “terroristi”. Il “milanese medio” ne ha sempre avuta una per tutti..." tralasciando il fatto che col suo cognome di milanesità se ne ritrovi addosso ben poca ed abbia tuttalpiù la caratteristica di esserci nato in questa città appunto "multietnica" ma non conoscere il nulla più assoluto di cosa sia la vera radice milanese che in realtà ha bollato "il terrone" quando il "meridionale" è venuto a chiedere "la carità" a Milano e Milano gli ha risposto dandogli il lavoro, la casa e una dignità di cui ha probabilmente approfittato abbondantemente anche la famiglia del signor Mannu che probabilmente non è di "Monza centro". Così come ha fatto e fa tutt'ora col marocchino, col polacco, con l'albanese, l'arabo, il cinese, il rumeno... strano non cita filippini, russi e sudamericani... Caro sig. Gianpaolo Mannu, con la sua opinione su una testata che si chiama "Milano Today" lei si è fatto il più classico degli autogol. Non solo prende a spunto un fatto di cronaca che come lei stesso riporta, espone i fatti da due angolature diverse (e dovrebbe limitarsi a quello) ma si erge ad opinionista senza averne la cultura necessaria, trasformandosi semplicemente in avvocato delle cause perse, esponendo un opinione gratuita e decisamente distorta senza nemmeno considerare al minimo che il problema di "razzismo" che lei solleva, in realtà è una questione di "tolleranza" intrinseca che il "milanese" vero, e non lei, possiede da sempre, dai francesi, dagli austriaci, dagli spagnoli, da Federico Barbarossa da tutta la gente venuta a Milano e che ne ha fatte di cotte e di crude e dove, nonostante tutto, il milanese "medio" sia sempre stato in grado di resistere e progredire al punto di far divenire la città più europea e multietnica d'Italia, spesso considerata la Capitale Economica e Morale d'Italia. Concludo dicendo che dovrebbe vergognarsi del suo articolo e che dovrebbe fraquentare un corso di giornalismo serio ed appropriato prima di mettere di nuovo le mani su una tastiera per trasformare in maniera subdola un fatto di cronaca metropolitana in una questione sociale che esiste solo nel suo cervello e nella sua fantasia. Saluti