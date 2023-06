Un'esplosione Nell’Arte Italiana, Basile Cristian con Le sue Monkey.

Gallery





Da Nord a Sud, Tutti pazzi per I colori di Basile Cristian. L’artista ritiene che le rappresentazioni tridimensionali siano oggetti d’arte contemporanea che si collocano a metà strada fra la scultura e l’opera di design. Si tratta di opere modellate che tipicamente inglobano soggetto e cornice. Un tuffo nel vortice dei colori, delle creazioni e nell’ utilizzo di tecniche più contrastanti. L’opera più significativa l’artista l’ha chiamata Monkey ed entra nelle case, e nei locali commerciali portando gioia, allegria, spensieratezza e colore ma senza dimenticare quanto “ Ambient” Creano! Basile Cristian è un artista Bergamasco Rappresentato da ART LUXURY GALLERY Milano ( Via Pasquale Sottocorno 27 ) che espone le sue creazioni in tutto il mondo. Il progetto Monkey si contraddistingue per la particolarità di pezzi unici e certificati, coperti da diritti e a tiratura limitata. Un Talento in costante esplosione ed evoluzione, pronto a stupire con imminenti e sempre più interessanti progetti. Nelle prime settimane di Giugno si sono tenute due Personali, la prima a Lecce all’interno della meravigliosa Chiesa Sconsacrata di S.Sebastiano e la seconda presso Il centro culturale ZEROUNO sito in Barletta. Moltissimi sono i progetti per il futuro sia in Italia che all’Estero, restate Connessi! INSTAGRAM : basilecristian_official FACEBOOK : Cristian Basile Arte