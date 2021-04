Vaccinazione covid

Dal 19 aprile cerco di prenotare la vaccinazione anticovid in quanto ho 66 anni e risiedo a Milano. il sistema di prenotazione non accetta i miei dati e nonostante la segnalazione immediata al numero verde 800894545 il problema non è stato risolto. ho letto che ci sono diverse persone nella mia situazione e che dipenderebbe dalla numerazione delle tessere sanitarie. intanto il giorno della vaccinazione si allontana sempre di più e non so a chi rivolgermi