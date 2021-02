Valorizzazione immobili comunali... Da bagni pubblici a cessi

"I vecchi bagni pubblici di via esterne 15 alle porte di Nolo sono un esempio tra i tanti di cattiva amministrazione. La Banca di fianco ha restaurato una palazzina di uffici moderni. Volevano ampliarsi e fare i parcheggi ma il comune ha preferito negare e abbandonare lo stabile dei vecchi bagni per farlo occupare da irregolari africani. Ci sono anche a supporto i sindacati che ogni tanto vi si recano per iniziative di sinistra e usarli per la patata annuale a favore Di anarchia e sviluppo sostenibile. Di notte non manca spaccio e prostituzione persino sul tetto e nei giardinetti a fianco. Insomma cosa non si fa per questa integrazione... ".