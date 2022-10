Schiamazzi notturni e giovani ubriachi nell'area della nuova stazione M4

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'area della nuova stazione della linea 4 Forlanini, in via cardinal Mezzofanti, è ormai abitualmente utilizzata nelle ore serali e notturne da un gruppo di giovanissimi che, scrive un lettore di MilanoToday, "ci tengono in ostaggio". La stazione è ormai pronta ed entrerà in servizio tra non molto, nell'ambito della tratta Linate-Dateo.

"I giovani schiamazzano e si ubriacano fino a notte fonda", prosegue il lettore: "Soprattutto il periodo estivo è stato disastroso, era praticamente impossibile dormire con le finestre aperte. Sono state fatte infinite segnalazioni agli uffici competenti ma ancora non si è visto un tangibile risultato".