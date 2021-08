Incendio Torre Moro in via Antonini a Milano. Attimi di panico e continue esplosioni. Decine di chiamate ai vigili del fuoco e al 118. Paura per un incendio scoppiato all'interno di un edificio in via Giacomo Antonini a Milano, nel pomeriggio di domenica, poco dopo le 17.30. La struttura è stata totalmente avvolta dalle fiamme. E si teme possano esserci persone al suo interno.